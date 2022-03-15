شركة البريقة لتسويق النفط تركب وحدة تعبئة فورية للغاز في البيضاء

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استمرارها بتصنيع وحدات تعبئة غاز الطهي الفورية وبالمجهود الذاتي، مستهدفة بذلك كل المناطق وبدون استثناء، ومشيرةً إلى أن الوجهة الحالية هي مدينة البيضاء، لتنصيب وحدة تعبئة فورية بطاقة إنتاجية تبلغ 400 أسطوانة في الساعة، حيث قام فنيو الشركة بتصنيعها بعد تحويرها وتجهيزها لإدخالها علي خطوط الإنتاج.

وأضافت الشركة في منشور لها أن مركز خدمات الشركة سيكون مقرا لهذه الوحدة، حيث تستهدف الشركة من خلال استراتيجيتها تغطية احتياجات ومتطلبات كل المناطق من هذه الوحدات التي تم تصنيعها بأيادٍ ليبية 100% لتغطي المناطق النائية والشريط الساحلي ومدن الجبل الغربي والأخضر وبلديات الجنوب.

وأكدت الشركة عزمها على المضي قدما في تصنيع وحدات أخرى تستهدف كافة المدن والمناطق، حتى اكتفاء جميع المناطق من هذه الوحدات التي يتم تصنيعها وتحويرها داخل مستودعات الشركة ومن خلال إمكانياتها الذاتية.

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