خاص.. المتوسط للتوكيلات الملاحية: يجب الاهتمام بتنظيم المعرض وتوزيع الشركات داخل الأجنحة بشكل متناسق

قال مدير عام شركة المتوسط للتوكيلات الملاحية “يوسف خالد” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركتهم بمعرض ليبيا للغذاء: تأسست شركتنا في العام 2014م بمدينة مصراتة تختص بالشحن البحري من وإلى تركيا في بداية المشروع ومن بعدها استمر إلى أغلب دول العالم باستيراد وتصدير بضائع عامة وحاويات، وكان لنا عدة مشاركات سابقة في المعارض منهم داخلية ومنهم خارجية عن طريق فروعنا بدولة دبي وتركيا والصين، ويوجد فرع سيُفعل خلال المدة القادمة بأوروبا، ولدينا عدة فروع داخل ليبيا ومن بينها فرع مدينة بنغازي وهو متوقف حالياً بسبب تدهور الأوضاع السياسية بين الشرق والغرب.

كما عدد الأهداف التي تسعى إليها الشركة قائلاً: من اهدافنا عرض خدماتنا على جميع الشركات المصنعة والمستوردة التي بإمكانها استيراد بضائعها من الخارج، والشركات المصنعة المحلية التي تقوم بالتصدير، ومهمتنا تقديم طرق وأفكار جديدة للشحن البري، والبحري، والجوي، كما يوجد شحن بالتجزئة وشحن بالكيلو وCBM، وفي ذات الوقت نسعى بكسب قاعدة بيانات من الشركات المساهمة من خلال التواصل وتقديم العروض.

أوضح كذلك خلال الحديث بأنه كان من المفترض على الجهة المكلفة بتنظيم المعرض بالاهتمام أكثر بالعملية التنظيمية وتوزيع الشركات داخل الأجنحة بشكل متناسق بحيث أن تكون شركات الشحن بجانب شركات الاستيراد والتصدير الكبرى، أي أن يتم مجاورة الشركات التي من شأنها الاستفادة بخدمات بعضها البعض في ذات الجناح، كما أن التحديد أفضل بحيث أن يرتكز المعرض على مهنة أو مجال معين، وبأن يكون هناك إعلانات مسبقة مكثفة ونشرات توعوية بالخصوص.

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