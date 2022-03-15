الدولار يواصل الصعود أمام الدينار للأسبوع الثاني على التوالي

واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي أمام الدينار يوم الثلاثاء في السوق السوداء بالمقارنة على أساس اسبوعي مدفوعة بالتوتر السياسي الحاصل في البلاد.

وجرى تداول الدولار في سوق المشير بطرابلس عند الساعة الخامسة بــ 4.98 دنانير، فيما بلغت قيمته على صعيد الحوالات الخارجية بــ 4.97 دنانير، وشملت حالة الارتفاع لليوم الرابع على التوالي العملة الأوروبية الموحدة” اليورو” وبلغت قيمتها 5.37 دنانير.

وسجل الدينار التونسي استقراراً أمام نظيره الليبي للأسبوع الثاني، وتم تداوله في النقطة الحدودية البرية “راس اجدير” بــ1.67 ديناراً فيما سجلت الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى إسطنبول 35 قرشاً

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