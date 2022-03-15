أوبك: الطلب على النفط سيستقر في 2022

رجحت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك “، الثلاثاء، في تقريرها الشهري أن يستقر الطلب العالمي اليومي على النفط في عام 2022 عند مستوياته الحالية بــ100.9 مليون برميل.

وأشار التقرير إلى إمكانية ارتفاع الطلب على نفط ” أوبك ” المنتج من الدول الأعضاء بمقدار 100 ألف برميل يوميا في وقت لاحق من هذا العام ليبلغ المتوسط 29 مليون برميل يومياً.

وشملت بيانات أوبك ترجيحات بشأن ارتفاع انتاج النفط في روسيا بمقدار 960 ألف برميل ليبلغ أكثر من 11 مليون و760 ألف برميل يوميا، وسجلت أسعار العقود الآجلة للنفط انخفاضاً ملموساً في تعاملات الثلاثاء بنسبة 5%ليبلغ سعر البرميل لخام برنت 101 دولار.

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