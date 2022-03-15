خاص.. مهندس بشركة “ستاف” التونسية يتحدث لصدى عن مشاركتهم في معرض ليبيا للغذاء وأهم المشاريع القادمة بين البلدين

صرح مهندس التبريد بشركة ستاف التونسية المتخصصة في تركيب أجهزة ومعدات التبريد “وليد الجبالي” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال تمثيلة لدولة تونس في معرض ليبيا للغذاء، حيث قال: شركتنا تعمل على التبريد الصناعي والتجاري ولدينا خبرة ﻷكثر من 25 سنة في هذا المجال، وأكثر من 2000 مشروع من أكبر المشاريع في تونس وليبيا والجزائر.

وكتعريف لخدماتهم قال” الجبالي”: شركتنا تقدم خدمات غرف التبريد والخدمات الغدائية في مجالات المجمعات التجارية وأي شي يخص تبريد التجميد والتبريد بصفة عامة، ومن آخر مشاريعنا كان في مدينة بنغازي حيث قدمنا 33 غرف تبريد وتجميد من خلال الوكيل في ليبيا.

أوضح في ختام حديثه كذلك بأن هذه المشاركة تعتبر الأولى من نوعها في ليبيا، وأنهم من خلال هذا المعرض يعملون على المشاريع الجديدة التي سوف تقوم الشركة بتنفيذها هذه السنة والسنة القادمة، بعضهم يتبع للقطاع الحكومي والبعض للقطاع الخاص.

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