أسعار النفط تنخفض دون مستويات 100 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط العالمية، انخفاضها، اليوم الثلاثاء، وهبطت بأكثر من 7%، حيث تم تداول خام “برنت” العالمي دون مستوى 100 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 1 مارس 2022.

واختتمت أسعار النفط تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على خسائر وأغلقت دون مستويات 100 دولار للبرميل.

وسجلت عقود برنت عند التسوية 99.91 دولاراً للبرميل، منخفضة 6.54%، فيما سجلت العقود الآجلة لخام تكساس عند التسوية 96.44 دولاراً للبرميل، منخفضة 6.38%، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وأثرت عدة عوامل على معنويات المستثمرين، بما في ذلك المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وتباطؤ محتمل في الطلب الصيني، بالإضافة إلى ترقب رفع سعر الفائدة المتوقع من قبل الفدرالي يوم الأربعاء.

من جهة أخرى، قالت منظمة “أوبك” اليوم الثلاثاء، إن الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم وسط صعود أسعار الخام.

وأشارت “أوبك” إلى أن الحرب في أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بكورونا تُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، مضيفة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي قصير الأجل على النمو العالمي.

ورغم ذلك، تمسكت “أوبك” في تقريرها الشهري برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام.

