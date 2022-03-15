فرنسا ترسل لمصر 30 ألف طن من القمح مع تعطل الإمدادات بسبب الحرب

يشهد ميناء روان بشمال فرنسا عملية تحميل لنحو 30 ألف طن من القمح على متن سفينة البضائع “كليبر دي”، المتجهة إلى مصر، في عملية بيع فرنسية نادرة إلى القطاع الخاص المصري، في ظل تعطل الإمدادات للمستوردين بسبب العمليات الحربية الروسية في أوكرانيا.

ويعد ميناء روان أكبر محطة لتصدير الحبوب في فرنسا التي بدورها أكبر مصدّر للقمح في الاتحاد الأوروبي، وتقوم بالتوريد لهيئة السلع التموينية المصرية من وقت لآخر، لكن من غير المعروف عنها خلال السنوات الأخيرة خدمة القطاع الخاص في مصر-وفقاً لتصريحات كبار التجار.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم وتحصل على معظم وارداتها من روسيا وأوكرانيا ورومانيا عبر البحر الأسود من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع المطاحن الخاص.

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