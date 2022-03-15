رئيس المجلس الرئاسي يبحث الصعوبات التي تواجه المصرف الزراعي

طرابلس 15 مارس 2022 (وال)- أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على دور المصرف الزراعي في دعم المزارعين والجمعيات والشركات الزراعية، من خلال تقديمه للتسهيلات التي تساعدهم في سد احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء؛ رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي، وعددًا من المسؤولين بالمصرف وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، مناقشة الإجراءات التي ساهمت في توحيد إدارة المصرف الزراعي، من أجل الارتقاء بمستوى خدماته، كما تم استعراض آلية عمل المصرف واختصاصاته، ودوره في دعم وتشجيع قطاع الزراعة، والمشاكل والصعوبات التي تحول دون قيامه بالمهام الموكلة له.

في ختام اللقاء؛ قدم رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي درع المصرف الزراعي لرئيس المجلس الرئاسي تقديرًا لدعمه ومساندته لأعمال المصرف في خدمة قطاع الزراعة في ليبيا. (وال)

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