إيطاليا تطرح النفط الليبي ضمن بدائل تعويض الغاز الروسي

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو”، أن أوروبا ستتأثر كثيرا بالأزمة الأوكرانية لاعتمادها على أكثر من 40% من الغاز الروسي.

وأوضح بوينو أن الاتحاد الأوروبي يقود مشاورات هذه الفترة لتجنب تأثره بالأزمة، فيما يتعلق بالغاز والطاقة ويقود مشاورات مع عدد من دول الشرق الأوسط على رأسها ليبيا والجزائر لتنويع مصادر الغاز والطاقة والتسريع في توفيرها لمواجهة كل الاحتمالات-حسب ما أدلى به لصحيفة العين الإخبارية.

وكشف المتحدث الأوروبي أن ثمة محادثات حالياً بين ليبيا وإيطاليا في هذا الشأن ضمن زيارات على أعلى مستوى للتحرك العاجل، كما يتوقع تحرك عدد من الدول الأوروبية للاستثمار في نفط ليبيا.

وتعتزم إيطاليا زيادة وارداتها من ليبيا لتكون بديلاً عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما نسبته بنحو 50% خلال شهرين، مع أن ليبيا لا تلبي سوى احتياجات ضئيلة من الغاز إلى إيطاليا تقدر بنحو 2.5% فقط من إجمالي الطلب اليومي الذي يأتي معظمه من روسيا ثم الجزائر وقطر.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط تتسق مع تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الذي أكد أن ليبيا تركز حالياً على رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة للطلب المتزايد عليه في السوق الأوروبية.

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