“الدبيبة” يناقش مع عدة وزراء ومسؤولين سبب ارتفاع الأسعار

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان رئاسة الوزراء ، ضم وزيري الاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي ، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وقد أكد “الدبيبة” في بداية الاجتماع على ضرورة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وبكميات مناسبة، مع وضع ضوابط لمتابعة الأسعار في عدد من السلع، وعدم السماح بالزيادة غير المقبولة من قبل التجار في هذه السلع، مع ضرورة دعمهم وتشجيعهم لتوفير الكميات المناسبة منها.

وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة مؤكدًا بأن كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها مادة الدقيق متوفرة، ولابد من وضع ضوابط لأسعار هذه السلع ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي. كما أوضح وزير الحكم المحلي في كلمته بأن التنسيق مستمر بين جهاز الحرس البلدي والوزارة، ونقابة الخبازين لمتابعة المخابز من حيث الوزن والسعر، ويتم تعديل السعر وفق أسعار الدقيق العالمية.

من جانب أخر أكد وزير الاقتصاد بأن سلعة الزيت متوفرة بكميات مناسبة، والارتفاع في أسعارها لن يستمر وسيتم متابعته من قبل جهاز الحرس البلدي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية