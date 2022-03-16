“الدبيبة” يلتقي بالأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مساء اليوم الثلاثاء، باستقبال الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) “بريجي رافيني” والوفد المرافق له، بحضور وزير الشباب “فتح الله الزني” وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وقد تناول اللقاء الترتيبات اللازمة ليعود التجمع لمباشرة عمله من مقره الدائم بطرابلس وخاصة لما شهده الأمين التنفيذي ومرافقوه من استقرار تشهده العاصمة طرابلس وليبيا بشكل عام.

كما أكد “رافيني” على حاجة دول المنطقة بأن يكون هناك دور فعال للتجمع الذي يضم 27 بلداً لمواجهة التحديات الراهنة وهو ما يستلزم الرفع من مستوى التعاون في شتى المجالات لإحلال السلم والأمن في المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية