خاص..بالأوراق: الحويج يشكل لجنتين بخصوص الأمن الغذائي ..ويتخذ إجراءات هامة حيال السلع الأساسية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرارين لوزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” وذلك بتشكيل لجنتين .

حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة دعم الأمن الغذائي ولجنة أخرى لمتابعة مكاتبات الوزارة بموضوع الأمن الغذائي لدى الجهات ذات العلاقة وقرارات مجلس الوزراء بالخصوص وآليات تنفيذها ومتابعة ديون الجهات والشركات الموردة للسلع الأساسية ومراجعتها وتدقيقها وتحديد آليات تسديدها ، ومتابعة قرارات الوزير بخصوص توزيع الدقيق وكافة السلع الأساسية .

بالإضافة إلى إستلام العروض المتعلقة بتوريد السلع الأساسية والموافقات الصادرة من المصرف المركزي بشأن فتح الاعتمادات ومتابعة مصلحة الجمارك بشأن قرارات واردات السلع الغذائية .









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