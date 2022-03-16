خاص.. مدير عام شركة “موازين ليبيا” يعدد لصدى أهداف مشاركتهم بمعرض الغذاء

قال مدير عام شركة موازين ليبيا “توفيق الشح” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركتهم بمعرض ليبيا للغذاء:شركتنا متخصصة في أنظمة الوزن، وتقديم خدمات فنية لقطاع كبير للمصانع سواء مصانع الحديد والصلب أو المطاحن والأعلاف ومصانع الأسمنت بالإضافة إلى صغار المصنعي، حيث نقوم بتقديم أنظمة وزن صناعية وتجارية منظومات لها علاقة بتطبيقات الوزن، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة.

وأضاف قائلاً: من خلال معرض ليبيا للغذاء نريد كسب أصحاب المصانع الغذائية كزبائن لأنهم كثيراً مايستخدمون أنظمة الوزن في مصانعهم، لذلك أهتمينا كثيراً بالمشاركة للتعريف بخدماتنا وبمنتاجاتنا، وأيضاً البعض من زوار المعرض والمهتمين بالصناعات الغذائية هم مصنعي غذائية أو تجار صغار .

أكمل بالقول: قمنا في العام2013م بالمشاركة في معرض ليبيا للبناء وقدمنا خدمات لقطاع الصناعات الخرسانية والاسفلت حيث أن الموازيين متعددة التطبيقات فتغطي مجالات كثيرة ولكن كمعرض ليبيا للبناء كانت التجربة الأولى من نوعها.

وعن رأيه بالمعرض قال: بأمانة والواضح أنه هناك نشاط ويوجد زوار ويوجد حركة ولكن الحقيقة نحن أصحاب الأعمال في آخر المعرض سنقوم بتقييم هذه المشاركة وتحديد انعكاستها قصيرة الأجل أو طويلة الأجل على المدى البعيد، وتحديد هل يوجد زبائن جدد أو يوجد فرص عمل، وعلى هذا الأساس سيتم التقييم والحكم على نجاح مشاركتنا أو العكس.

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