خاص.. مسؤول بشركة الصافية لتعبئة المياه لصدى: هدفنا من المشاركة بمعرض الغذاء توعية المواطن للحفاظ على صحته

قال مدير إدارة التسويق في شركة الصافية لتعبئة المياه “وسام خميس” في حديث دار مع صحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات معرض ليبيا للغذاء، حيث قال: تأسست شركتنا في العام 2004م ، ولدينا تنوع في إنتاج المياه من حيث اختلاف العبوات، كما أن المياه الخاصة بنا مياه جوفية آبار جوفية تمتاز بمواصفات قياسية ليبية ذات أهمية غذائية.

وأضاف قائلاً: شاركنا في العديد من المعارض فيما سبق ومن خلال هذه المشاركات نريد التعريف بالمياه وتوعية المستهلك بقيمة الأملاح وقيمة المياه المعبئة وأنها ليست مياه تحلية فقط فهي تمر على عدة مراحل حتي تكون مياه صالحة للشرب.

كما أكد بأن المعرض يقدم العديد من المميزات للشركة وللمستهلك

، كما أنه يجب تكثيف مثل هذا النوع من المعارض فهي عائدة بالنفع للمتلقي والمستهلك ليكون لديه فكرة على المياه الصحية أكثر فهدفنا هو توعية المواطن للحفاظ على صحته، حيث أنه يوجد بعض المصانع الصغرى تستغل في تعبئة المياه والمستهلك يشتري دون دراية عن الأضرار التي توجد بها، فنحن لدينا مرضى الكلى كثيرين ومرضى المسالك وهذا نتيجة مياه التحلية المنزوعة الأملاح وهذا شرح كبير يجب على المواطن أن يكون على دراية به ومدى فائدة الأملاح للجسم، فنسبة الرطوبة بالبلاد عالية وبالتالي يفقد الجسم الأملاح بكثرة.

ووجه اللوم على الجهات الرقابية، حيث قال: الخلل الحاصل في عدم مراقبة موصفات المياه مسؤولة عليه الجهات الرقابية حيث يجب مراقبة مصانع المياه قبل إعطائهم التراخيص، نحن كشركة الصافية نهتم بالصرف على النظافة وعلى أجهزة ضخمة وخزانات سلستيين وخزان أرضى سيعته 500 ألف لتر مطابق للمواصفات العالمية ونحن نعمل أيضا على ايزو 22 ألف.

قال أيضاً بأنه هناك بعض المصانع الصغرى التي تقوم بتعبئة قنينة ويقوم ببيعها بدينار أو بدينار وربع، ولا تتمتع بالمواصفات الصحية، وعندما يتساءل المواطن عن شراء الأرخص أم الأغلى يجب أن يتأكد بأن الأغلى ثمناً قنينة تم العمل عليها من الناحية الصحية مياه أملاحها معتدلة موصفات عالية وهذا الذي نريد أن نوعي به المواطن.

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