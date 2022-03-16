خاص.. مدير عام شركة “ونانة للتمور”: يجب الاستفادة من تمور ليبيا وتصديرها للخارج بدل استهلاكها داخلياً فقط

أوضحت مدير عام شركة ونانة للتمور “ليلي منصور” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركتها بمعرض ليبيا للغذاء، حيث قالت: جاءت هذه التسمية للشركة كناية على نوع من أنواع التمور والذي يعتبر لا يُعرف بشكل كبير، حيث أن تمر ونانة من أجود أنواع التمور الموجودة في السعودية وتم استيرادها لمدينة سبها.

وأضافت موضحة بأن شركة ونانة للتمور متخصصة في تصنيع عدة منتجات من التمور كالحلويات وتحديدا لمناسبات الأفراح وخل التمر وقهوة نواة التمر التي تساعد على تحسين تراكمي السكر بنسبة لمرضى السكر وأيضاً مفيدة جداً لمرضى الضغط والكولسترول وذلك من خلال شربها لمدة لا تقل عن الشهر بالإضافة إلى العقاقير الطبية المتعارف عليها لمرضى السكر والضغط.

كما قالت كذلك بأن شركتهم التابعة لمركز تنمية الصادرات قد قامت بالمشاركة في هذا النوع من المعارض ما يقارب 50 مرة داخل وخارج البلاد.

وأضافت متمنية بأن تقوم الجهات المسؤولة بالعمل على توسيع مساحة معرض طرابلس الدولي وتكثيف المعارض المقامة على أرضه والاهتمام بالإعلانات الخاصة به، وطالبت أيضاً بأن يتم الاستفادة من تمور وخيرات البلاد وتصديرها للخارج لترد بمنفعة اقتصادية بدل استهلاكها في الداخل فقط.





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