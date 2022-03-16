استمرار ارتفاع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 16 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 16 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6601 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1144 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0837 دينار، والليرة التركية 0.3163 دينار، والدولار الكندي 3.6573 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2421 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2687 دينار، والدينار التونسي 1.5689 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4772 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 16 مارس 2022: