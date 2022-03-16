فروع مصرف الساحل والصحراء تعقد اجتماعاً لاعتماد قوائمها المالية

أجرت الجمعيات العمومية التابعة لفروع مصرف الساحل والصحراء بـِبُلدان “مالي، غينيا كوناكري، أفريقيا الوسطى” اجتماعاً صباح أمسٍ الثُلاثاء.

حيث تم اعتماد القوائم المالية لهذه الفروع، والتي قال المصرف أنّها حققت أرباحاً عن السنة المالية المنتهية 2021.

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