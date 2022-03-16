اقتصاد

فروع مصرف الساحل والصحراء تعقد اجتماعاً لاعتماد قوائمها المالية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أجرت الجمعيات العمومية التابعة لفروع مصرف الساحل والصحراء بـِبُلدان “مالي، غينيا كوناكري، أفريقيا الوسطى” اجتماعاً صباح أمسٍ الثُلاثاء.

حيث تم اعتماد القوائم المالية لهذه الفروع، والتي قال المصرف أنّها حققت أرباحاً عن السنة المالية المنتهية 2021.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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