سوق العقارات.. هل خرج عن سيطرة الدولة؟

قال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي إن أسواق العقارات أصبحت بؤرًا ساخنة لعمليات غسل الأموال، مما يتطلب توفير قاعدة بيانات يجري الرجوع إليها، مؤكدًا أن السوق الليبية تعاني الفوضى منذ عام 2011.

وأضاف الهادي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن سوق العقارات خرج عن سيطرة الدولة، وسط سيطرة سماسرة الأزمات والحروب، مشيرًا إلى أن وضع المرتبات لا يمكن الكثير من المواطنين من شراء شقة سكنية من المصرف حتى لو كان التقسيط يصل إلى 60 سنة.

بدوره، أكد الخبير في مجال الإسكان عبد اللّه باكير، للموقع نفسه، أن سعر الشقق في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أنه بالمقارنة بين عام 2012 وعام 2022؛ فقد ارتفعت أسعار العقارات بنحو 125%، مما يتطلب بناء المزيد من الوحدات السكنية لتغطية العجز.

وتعاني البلاد من عجز سكني في ظل انتشار البطالة وتزايد أعداد الشباب الباحثين عن العمل وضعف مستوى الدخول عمومًا.

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