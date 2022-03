«الدبيبة» يحثّ دول أوبك على زيادة الانتاج لتغطية العجز العالمي في الطّاقة

حثّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دول أوبك على زيادة الإمدادات للمساهمة في تغطية العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة.

وأوضح الدبيبة أنّ حكومته وضعت خططا سريعة لتوفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة معدلات الإنتاج على المدى القصير والمتوسط ورفع القدرة التخزينية والتصديرية.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك نمو الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 4.15 ملايين برميل يوميا في 2022، عند التقديرات السابقة نفسها.

ولفت التقرير إلى أن توقعات المنظمة للطلب على النفط «عرضة لحدوث تغيرات في الأسابيع المقبلة، مع وضوح تأثيرات التوترات الجيوسياسية».

