الغاوي يوجه باستكمال ملف تعويضات المباني المتضررة

وجّه وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، الجهات ذات الاختصاص كافة بضرورة وضع آليات عمل واضحة لاستكمال أعمال الحصر والتقييم والمراجعة، في إطار متابعة ملف تعويضات المباني المتضررة.

وأكد الغاوي على الجهات، ضرورة تقديم تقاريرها للوزارة؛ بهدف اعتمادها وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة، حضره وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى المهدي، مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة ناصر محمد ارفيدة ، إلى جانب مندوب عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

جديرٌ بالذكر أن لجنة حصر المباني المتضررة في نطاق البلديات مكلفة بإعداد قائمة تشمل المباني المتضررة كافة بمدن البلاد، وتقديم مقترح بشأن القيمة المالية لكل مبنى مقابل التعويض.

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