استكمال إجراءات الذمة المالية من قبل عدد من موظفي الدولة

قام عدد من موظفي الدولة اليوم الأربعاء السادس عشر من مارس الجاري، بالتوجه إلى مكتب إقرار الذمة المالية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

حيث قام كل من مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي “إسماعيل حمزة”، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمصلحة التسجيل العقاري “أمجد المجدوب”، ومدير مكتب الأمن بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص “وليد بشينة”، ومدير مكتب الخبراء والاستشاريين بمصلحة التسجيل العقاري “محمد الرطيب”، باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإقرار الذمة المالية .







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