النقابة العامة للخبازين على مستوى ليبيا تناشد الخبازين التطوع خلال شهر رمضان والتقيد ببيع أربعة الأرغف بدينار فقط لحين تحديد تسعيرة والوزن

أعلنت النقابة العامة للخبازين على مستوى ليبيا من خلال اللقاءات المستمرة مع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج فيما يتعلق بحل مشكلة تسعيرة رغيف الخبز ووزنه في ظل الإرتفاع الحاد لسعر الدقيق محلياً وخارجياً، وكذلك تقلب الأسعار والتي وصلت إلى حاجز 300 دينار للقنطار الواحد.

وأضافت النقابة بالقول: واستجابة منا لتوجيه وزير الاقتصاد ولرفع المعاناة عن المواطن والمساهمة منا في ذلك خلال شهر رمضان، حيث نناشد من خلالها كافة الخبازين التطوع خلال شهر رمضان والتقييد بيبيع أربعة الأرغف بدينار” فقط خلال هذا الشهر إلى أن يتم تحديد التسعيرة والوزن بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

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