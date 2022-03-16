مصرف ليبيا المركزي البيضاء يشارك في أسبوع المال العالمي

شارك مصرف ليبيا المركزي البيضاء في أسبوع المال العالمي الذي تشارك فيه أكثر من160 دولة حول العالم، والتي تشرف عليه منظمة OECD وأيضاً منظمة أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية وستفتح مجال المشاركة للمدارس والجامعات والمؤسسات المجتمعية وذوي الهمم وغيرها.

حيث يتضمن أسبوع المال العالمي احتفال عالمي يشهد فعاليات وأنشطة محلية تقام في المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات المالية والحكومية والمجتمعية، والتي تهدف إلى رفع الوعي المالي، بإقامة فعاليات وبرامج ينظمها مصرف ليبيا المركزي ومشروع وفرها اليوم تلقاها بكرة للتعليم والتثقيف المالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمنظمات الدولية المعنية.

كما ستكون المشاركة متاحة للمدارس والمؤسسات التعليمية للمدن المستهدفة للمشروع وهي ” البيضاء، درنه، شحات، طبرق، القبة، المرج، بنغازي، اجدابيا، البريقة، راس لانوف، سرت، اوجله، سبها”.

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