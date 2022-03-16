وزارة الاقتصاد : اتفقنا على توريد 150 ألف طن من الدقيق، تكفي لمدة 3 أشهر

قال مدير إدارة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة “مصطفى قدارة” أنهم بصدد التعاقد لتوريد 150 ألف طن من الدقيق، تكفي لمدة ثلاثة أشهر، وأضاف قدارة في تصريحات لموقع صدى الاقتصادية أن كميات القمح داخل ليبيا تكفى لثلاثة أشهر حسب المعلومة التي وردتهم من بعض أصحاب المطاحن، مشيرا إلى أن بعض الشركات لديها قمح مورد على وشك الوصول إلى الموانئ الليبية

أما بنسبة لسلعة الزيت أضاف قائلا: للأسف الشديد وأقولها بمرارة أن الزيت ارتفع سعره وأكد قدارة، أنهم يسعون حاليا إلى تأمين سبع إلى تسع سلع أساسية على الأقل من بينها الدقيق، والعمل على ضبط مسألة ازدياد الأسعار وضبط المخالفين، مشيرا إلى أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة طوارئ ولجنة أزمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمحافظة على استقرار السوق.

وأوضح قدارة أن ارتفاع الأسعار عالمي وليس في ليبيا فقط، بسبب جائحة كورونا و ارتفاع أسعار النقل، كذلك الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا ، مبيّنا أن ليبيا تستورد تقريباً ما نسبته 60% من احتياجها للقمح من روسيا وأوكرانيا.