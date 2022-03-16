عون لـ218: لا صحة لأنباء توقف حقل الشرارة عن العمل

نفى وزير النفط والغاز محمد عون، الأربعاء، في تصريح حصري لــ 218 خبر إعادة توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، أكبر الحقول في البلاد والذي تناولته الوكالة الإيطالية ” نوفا” مضيفاً أن العمل يسير بالنسق الطبيعي.

كما أفاد أحد المهندسين العاملين في الحقل النفطي لـ218 بأن الإنتاج مستمر وارتفع مساء الأربعاء إلى 260 ألف برميل يومياً، نافيا ما تم تداوله بشأن التوقف، ومشيراً إلى أن المهندسين يعملون على إعادة الإنتاج في الحقل لمستوياته السابقة عند “290 ألف برميل يومياً” بشكل تدريجي، كما كان قبل تعرضه للإغلاق في مطلع مارس الحالي نتيجة إغلاق صمامات الرياينة الواصلة لميناء الزاوية النفطي.

وسبق أن أعلن الوزير عون الأسبوع الماضي، أن الإنتاج العام في ليبيا ارتفع مطلع هذا الأسبوع إلى 1.233 مليون برميل يومياً، بعد عودة الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية