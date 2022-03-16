الدبيبة يحث أوبك على زيادة إنتاج النفط

حث عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة -الأربعاء- دول منظمة أوبك أن تزيد إنتاج النفط، قائلاً في تغريدة له على تويتر إن ليبيا وضعت خططاً سريعة لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من زيادة معدلات الإنتاج في الأجلين القصير والمتوسط.

ويرى مراقبون أن تصريحات الدبيبة تأتي ضمن تحرك قد لا يكون له تأثير حقيقي على سياسة المنظمة لكن يبدو أنه يستهدف تعزيز الدعم من دول غربية، تحث أوبك على زيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة أسعار النفط التي تغذيها أزمة أوكرانيا.

وكانت أوبك أصدرت الثلاثاء تقريرها الشهري عن فبراير من هذا العام قالت فيه، إن متوسط الإنتاج في ليبيا بلغ مستويات 1.107مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 105ألف برميل بالمقارنة على أساس شهري.

يُذكر أن ليبيا العضوة في أوبك، غير مشمولة بنظام الحصص الإنتاجية للمنظمة، فيما تسعى المؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات للحصول على مزيد من التمويل لتعزيز إنتاج الطاقة، وأغلقت لفترات وجيزة منشآت مختلفة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، مشيرة إلى قيود الميزانية وإغلاقات متكررة للحقول النفطية وخطوط الأنابيب.

ويتوقع محللون أن ينزلق قطاع النفط الليبي بشكل أكبر في الأزمة السياسية للبلاد، ما لم يكن هناك قرار واضح قريبا لحل النزاع بشأن السيطرة على الحكومة.

كما حث مجلس النواب، المؤسسة الوطنية للنفط على التوقف عن إيداع الأموال التي تحصل عليها من مبيعات النفط في مصرف ليبيا المركزي، الذي ينظر إلى محافظه الصديق الكبير على أنه حليف سياسي للدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة لرئيس الحكومة الليبية المُعين من البرلمان فتحي باشاغا.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة للأمم المتحدة قد أبلغت مجلس الأمن الدولي -الأربعاء- أنها تلقت رسائل بخصوص محاولة مزعومة لتصدير غير شرعي للنفط الخام خارج مظلة مؤسسة النفط، فيما هددت مجموعة في شرق البلاد، بوقف إنتاج النفط.

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