أنظار أوروبا تتوجه إلى ليبيا لتعويض الغاز الروسي

تتجه دول الاتحاد الأوروبي، رسميا، إلى الاعتماد على ليبيا بشكل كبير في تنويع مصادرها من الطاقة، بعيدا عن النفط والغاز الروسيين، بحسب ما أفادت شبكة “سكاي نيوز”.

وصرَّح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، بأن أوروبا ستعتمد الفترة القادمة على ليبيا بشكل كبير، لتنويع مصادر الغاز والطاقة، وذلك وسط الخلاف بين الاتحاد وروسيا حول أوكرانيا.

وأضاف أن هناك محادثات حالية بين ليبيا وإيطاليا في هذا الشأن ضمن زيارات على أعلى مستوى للتحرك العاجل، كما يتوقع تحرك عدد من الدول الأوروبية للاستثمار في نفط ليبيا.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الإيطالية رسميًا، موافقة ليبيا على رفع معدل ضخ الغاز عبر خط أنبوب “غرين ستريم”، بهدف التقليل من الواردات الروسية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنّ بلاده تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من كل من ليبيا والجزائر، ليكون بديلا عن الغاز الروسي.

وأوضح دي مايو أنّ إيطاليا تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من الدول الأخرى، ليكون بديلا عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما شراءها له بما يقرب من 50% خلال شهرين.

وأضاف دي مايو أنّ روما لديها شركاء كثيرون في العالم، مؤكدا أنُ واردات الغاز المسال وعبر الأنابيب القادمة من الجزائر وليبيا ستزداد.

ويرجح خبراء اقتصاد وسياسة ليبيون تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن تزايد أهمية النفط والغاز الليبي قد يساهم في دفع الدول الأوروبية الأمور في ليبيا باتجاه إيجاد حل سياسي سريع لضمان تأمين تصدير النفط والغاز.

وقال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، إن حاجة أوروبا للغاز والنفط قد يدفعها للضغط لسرعة إيجاد حل للأزمة في ليبيا، فالأمور السياسية والأمنية قد تقف حائلا دون تحقيق رغبة أوروبا تحقيق الاستفادة القصوى من النفط والغاز.

وتوقع الفيتوري أن العالم لن يسمح بوقف النفط الليبي، وقد ينعكس هذا على تحسين أحوال قطاع النفط الذي يحتاج إلى عمليات صيانة للمصافي واستكشاف حقول جديدة.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي شريف عراقيب، على ضرورة استقرار الأوضاع في ليبيا والقيام بعمليات الصيانة الكبيرة، والتنقيب عن حقول جديدة، لزيادة حصة ليبيا من الواردات الأوروبية.

وضرب مثلا بأن إيطاليا تعتمد في وارداتها على 50 بالمئة من الغاز الروسي، في حين تعتمد على ليبيا بنسبة 2 بالمئة فقط.

وتوقع تقرير للبنك الدولي، أن الاقتصاد الليبي قد يشهد تحسنا في مستوى النمو والمداخيل حال تم زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا.

وسبق أن أبدت ليبيا استعدادها لزيادة ضخ الغاز إلى أوروبا، ووفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله، فإن ليبيا تركز على رفع معدلات إنتاج الغاز، خاصة وأن ليبيا تملك موقعا استراتيجيا لقربها من السوق الأوروبية، ولديها احتياطات كبيرة من النفط والغاز.

ويحصل الاتحاد الأوروبي على 40 بالمئة من احتياجاته من الغاز و30 بالمئة من احتياجاته من النفط من روسيا.

