خاص .. مدير إدارة الرقابة الداخلية يستعرض ما يقوم به مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ودوره في حماية المستهلك

صرّح مدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “نوري الشيخ” لصحيفة صدى الاقتصادية حول دور المركز في حماية المستهلك ومتابعة المنتجات الموجودة في السوق الليبي حيث قال: “نحرص دائماً على حماية المستهلك داخل البلاد، حيث تم إلقاء عدد من المحاضرات وورقات العمل التي تتعلق بحماية المستهلك، حيث تطرقنا إلى دور المركز في حماية المستهلك ومجاله في الرقابة على السلع الموجودة في الأسواق خلال العام 2021”

وتابع :”قمنا بعرض السلع الغذائية التي تم رفضها من خارج البلاد حمايةً للمستهلك، كذلك تم التحدث عن الرقابة اللاحقة “الداخلية” وعدد الجولات التي قام بها مركز الرقابة على الأغذية التي وصلت إلى 16 ألف جولة ونشر الوعي بين المُنتِج والمُستهلِك، وقد تم إعطاء دورات تدريبية لبعض الورش والمصانع في هذا الشأن بحضور الجهات ذات العلاقة”.

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