وزارة العمل تعكف على إعداد ضوابط استجلاب العمالة

بحثت لجنة الاستخدام المشكلة بقرار وزير العمل والتأهيل، تحديد آليات منح الموافقات على أذونات الاستجلاب والتعاقد بالداخل للعمالة غير الوطنية في كافة الأنشطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عُقد الأربعاء برئاسة وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي ضو، وجرى فيه مناقشة آلية معالجة طلبات الاستجلاب وفق التسلسل المحدد، بحيث تتولى إدارة الاستخدام بديوان الوزارة والمكاتب النوعية المختصة بإحالة طلبات الواردة إليها، بعد دراستها وفحص المستندات المصاحبة للتأكد من اتباع الضوابط والشروط الواردة في التشريعات والقرارات الصادرة للجنة المركزية، لمراجعتها واعتمادها بشكل نهائي.

يُذكر أن وزارة العمل وقّعت عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار لتنظيم سوق استجلاب العمالة، في إطار الحد من التجاوزات شملت حكومات مصر وتونس والنيجر.

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