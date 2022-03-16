اقتصاد

لجنة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل تبحث آليات قبول طلبات استجلاب العمالة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 16 مارس 2022 (وال)- عقدت لجنة الاستخدام المشكلة بقرار وزير العمل والتأهيل رقم (127) لسنة 2022 م، اجتماعها الأول لبحث آليات قبول طلبات استجلاب العمالة في كافة الأنشطة.
وناقش الاجتماع – الذي ترأسه وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الهادي ضو؛ بصفته رئيسا للجنة – آلية معالجة طلبات الاستجلاب وفق تسلسل توافق عليه أعضاء اللجنة.
حيث ستتولى إدارة الاستخدام بديوان الوزارة والمكاتب النوعية المختصة، بإحالة طلبات الاستجلاب الواردة إليها بعد دراستها وفحص المستندات المصاحبة للتأكد من إتباع الضوابط والشروط الواردة في التشريعات والقرارات الصادرة، للجنة المركزية لمراجعتها وإعتمادها بشكل نهائي. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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