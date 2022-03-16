وزارة التخطيط تؤكد على استكمال مشروع المنظومة لتوحيد المعلومات بين مختلف القطاعات

اجتمع وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية “محمد يوسف الزيداني” اليوم الأربعاء، مع بعتة الأمم المتحدة UNDP، وبحضور كلا من: مدير إدارة الميزانية والمتابعة ومستشار الإدارة ومدير إدارة جدوى المشروعات وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارة.

تناول الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه في ميزانية التنمية للعام المالي2021م والتي تضمنتها لوحة المعلومات الإلكتروني، كما تطرق إلى أهمية تأهيل البلديات والوزارات في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية، إلى جانب نشرة الحسابات القومية التي انجزتها وزارة التخطيط خلال المدة الماضية عن الفترة من م2006 إلى 2019م.

كما أشار الوكيل إلى ما استهدفته هذه الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك وفقاً للأهداف العشر المستهدفة في هذا المجال، بالإضافة إلى التركيز على أهمية بناء القدرات في تحقيق الأهداف التنموية، وتم التأكيد على استكمال مشروع المنظومة لتوحيد المعلومات بين مختلف القطاعات.

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