الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي

شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على أهمية تشكيل لجنة من الجهات المختصة تتولى جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن، مطالباً إعادة النظر في سعر الصرف الأجنبي مقابل الدينار الليبي وإمكانية دعم بعض السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي وعدداً من القطاعات والأجهزة الضبطية والنقابية المختصة، الأربعاء، وذلك لمناقشة أسعار بعض السلع وخاصة الدقيق، ومدى توفر مخزون بالأسواق وكيفية متابعة توزيع الدقيق 25 و 50 كيلو جرام على المخابز مباشرة بتنسيق مع نقيب الخبازين.

كما تطرق الاجتماع إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، ومناقشة العراقيل الخاصة بالمواصفات المعتمدة بنسبة البروتين لمادة القمح، وضرورة تنفيذ الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى جهاز الحرس البلدي وضعها قيد التنفيذ

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