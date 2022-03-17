لجنة الإستخدام بوزارة العمل والتأهيل تناقش آلية قبول طلبات إستجلاب العمالة

اجتمعت لجنة الإستخدام المشكلة بقرار وزير العمل والتأهيل رقم رقم (127) لسنة 2022 م برئاسة وكيل وزارة العمل لشؤون الإستخدام «علي الهادي ضو »، حيث ينص القرار بتشكيل لجنة تتولى منح الموافقات على أذونات الإستجلاب والتعاقد بالداخل للعمالة غير الوطنية في كافة الأنشطة .

تم خلال الاجتماع مناقشة آلية معالجة طلبات الإستجلاب وفق تسلسل توافق عليه أعضاء اللجنة ، بحيث تتولى إدارة الإستخدام بديوان الوزارة والمكاتب النوعية المختصة بإحالة طلبات الإستجلاب الواردة إليها بعد دراستها وفحص المستندات المصاحبة للتأكد من إتباع الضوابط والشروط الواردة في التشريعات والقرارات الصادرة للجنة المركزية لمراجعتها وإعتمادها بشكل نهائي.

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