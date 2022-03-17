الوطنية للنفط تؤكد على ضرورة الإلتزام بكافة اشتراطات وقواعد السلامة المهنية عند التعامل مع الشركات القطاع

عقد الاجتماع التقابلي بين إدارتي الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة وشركة الجوف للتقنية النفطية اجتماعاً، بحضور رئيس لجنة الإدارة المكلف بالشركة، والمدراء والمختصين من كلا الجانبين.

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض نشاط الشركة ومؤشرات الأداء المتعلقة بمجال الصحة والسلامة والبيئة، وكذلك آليات متابعة المشاريع وجاهزية منظومات الانذار والإطفاء الموجودة بجميع مواقعها، إلى جانب مدى توفر مهام ومعدات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى الاحصائيات الخاصة بتتبع الانتشار الوبائي وعدد المتحصلين على لقاح كوفيد بالشركة، كما تم استعراض السياسات والنظم التى تعمل بها شركة الجوف، والعمل على تحديثها و تفعيلها.

في الختام تم التأكيد على أهمية سلامة المستخدمين بختلف المواقع، وكذلك ضرورة الإلتزام بكافة اشتراطات وقواعد السلامة المهنية عند التعامل مع الشركات القطاع.

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