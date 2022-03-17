تراجع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 17 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 17 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6516 دينار مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1307 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1192 دينار، والليرة التركية 0.3162 دينار، والدولار الكندي 3.6681 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2398 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2664 دينار، والدينار التونسي 1.5708 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4752 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 17 مارس 2022: