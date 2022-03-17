وزيري الاقتصاد والحكم المحلي يبحثان كيفية متابعة توزيع الدقيق على المخابز مباشرةً بتنسيق مع نقيب الخبازين

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ” بدر الدين التومي” اجتماعاً، مع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، وبحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير إدارةالدراسات و الإصلاحات الاقتصادية ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد واتحاد الصناعة الليبية ونقيب الخبازين.

تناول الاجتماع مناقشة أسعار بعض السلع وخاصة الدقيق ومدى توفر مخزون بالأسواق، وكذلك كيفية متابعة توزيع الدقيق 25 و 50 كيلو جرام على المخابز مباشرة بتنسيق مع نقيب الخبازين، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للقمح ومناقشة العراقيل الخاصة بالمواصفات المعتمدة بنسبة البروتين لمادة القمح وضرورة تنفيذ الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى جهاز الحرس البلدي وضعها قيد التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع أكد “الحويج ” على أهمية تشكيل لجنة من الجهات المختصة تتولى جميع الإجراءات لحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن، مطالباً إعادة النظر في سعر الصرف الأجنبي مقابل الدينار الليبي وإمكانية دعم بعض السلع الأساسية .

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