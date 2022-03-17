هيئة الإشراف والتأمين بوزارة الاقتصاد تصدر بياناً بشأن تحديد تعريفية أسعار التأمين الإجباري الناشئة في حوادث المركبات الآلية

أصدرت هيئة الإشراف والتأمين بيان توضيحي في شأن قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” رقم 126 لسنة 2022 وذلك بشأن تحديد تعريفية أسعار التأمين الإجباري الناشئة في حوادث المركبات الآلية .

حيث نص البيان على صياغة مشروع قرار يحدد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات الآلية وهو الأن معروض على مجلس الوزراء لإصدار قرار بديل للقرار 213 لسنة 2003 باعتباره جهة الاختصاص.

وكذلك صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 126 لسنة 2022 بشأن تحديد تعريفية أسعار التأمين الإجباري الناشئة في حوادث المركبات الآلية بإعتباره جهة الاختصاص.

كما أن القرار تضمن إعادة النظر في شمولية التغطية التآمينية بحيث تشمل المتضررين بالنسبة الركاب من الطرفين والغير.

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