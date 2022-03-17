الصغيّر يصرّح لـ “صدى” عن دور منظمة الرقيب لحماية المستهلك في متابعة أسعار السلع الأساسية

تحدّث رئيس مجلس إدارة منظمة الرقيب الليبية “وائل الصغيّر” لصحيفة صدى الاقتصادية حول ماهية المنظمة ودورها في الرقابة على جودة السلع وأسعارها وقد قال : “الرقيب الليبية هي منظمة مجتمع مدني تسعى للرفع من جودة الخدمات والمُنتجات بالسوق الليبي تم تأسيسها سنة 2017 وأحد أبرز أهدافها متابعة السلع ومكافحة الغش؛ أيضاً وضع معايير ومواصفات للجودة بدعم الحرس البلدي ومشاركة عدد من الوزارات كالاقتصاد والتخطيط، وتوجيه الدولة لسياسات استراتيجية شاملة لحماية المستهلك وكذلك وضع قانون شامل بالخصوص”.

مُضيفاً بقوله : “حاولنا هذا العام تنظيم احتفالية لإحياء اليوم العالمي لحماية المستهلِك بالشراكة مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، للتعريف بحقوق المستهلكين والتوجيه ببعض التوصيات ومناقشة المشاكل التي تواجه للبحث عن حلول لها عبر الجهات العامة”.

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