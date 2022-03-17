تراجع أسعار النفط.. بالتزامن مع دعوات ليبية لزيادة الإنتاج

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا بعد أن أغلقت العقود الآجلة في نيويورك منخفضة 1,5٪ عقب تداولها في نطاق يزيد عن خمسة دولارات للبرميل.

وعزت وكالة “بلومبيرغ” الانخفاض إلى تطورات محادثات السلام الروسية الأوكرانية عقب تصريحات روسية إيجابية على المقترح الأوكراني المتعلق بتحول أوكرانيا لدولة محايدة مع الاحتفاظ بقواتها المسلحة بالإضافة لموقف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي دعا إلى زيادة الإنتاج النفطي لدول أوبك+، مع التفاؤل الذي أبداه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد اجتماعه مع ولي العهد السعودي حول احتمالية أن ترفع المملكة إنتاجها.

وتشهد أسواق النفط إحدى أكثر فترات التداول اضطرابًا على الإطلاق ، حيث أدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي تلتها ضد روسيا؛ إلى تقلبات شديدة في الأسعار دفعت بالأسعار إلى مستويات تاريخية يضاف إليها أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الصين منذ بدء الوباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية