“أبوجناح” يبحث مع وزير الصحة التركي سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بزيارة إلى دولة تركيا للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى حول الصحة والهجرة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية تحت “تشكيل رؤية مشتركة لصحة اللاجئين والمهاجرين”.

وعلى هامش الزيارة عقد ابو جناح اجتماعاً مع وزير الصحة التركي «فخر الدين قوجة»، للتباحث حول عددٍ من الملفات، أبرزها، سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، والمترتّبة عن علاج المرضى الليبين بدولة تركيا.

حيث تم خلاله تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات.

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