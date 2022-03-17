“الغاوي” يبحث مع المجلس الأعلى لقبائل الصيعان عدة ملفات

عقد وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، اليوم الخميس بديوان الوزارة اجتماعاً مع المجلس الأعلى لقبائل الصيعان، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى المهدي”.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدة ملفات منها مسألة تعويضات حرب التحرير واستكمال حصر الملفات التي لم يتم حصرها، واستعراض جملة من المختنقات بالمنطقة وآليات معالجتها عبر تضمينها بمشاريع التنمية ضمن برنامج خطة (عودة الحياة).

كما تم أيضاً استعراض نسب الإنجاز بمشاريع الإسكان العام بالمنطقة وكيفية الإستفادة منها في مبادرة إقراض الشباب والأسر المحتاجة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية