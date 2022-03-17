اقتصاد

تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت نسبة ضخ الغاز الروسي المار عبر أوكرانيا 13% الأربعاء، وذلك وفقًا لطلبات العملاء الأوروبيين، بحسب بيانات شركة غازبروم الروسية.

وأكدت غازبروم أن كمية ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا بلغت 95 مترًا مكعبًا، الأربعاء، بينما بلغت الحجوزات ليوم الثلاثاء 109,4 ملايين متر مكعب.

وشهد الثلاثاء عكس مسار الضخ في خط أنابيب يامال- أوروبا، الذي يضخ الغاز عبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا، وتواصل الأربعاء ضخ الغاز خلاله من ألمانيا إلى بولندا، وسط مساعٍ ألمانية لتقليص اعتمادها على واردات النفط من روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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قناة 218 الليبية

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