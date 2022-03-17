ريبلز: للاستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية ليبيا تقترب من المركز الأول

ذكرت صحيفة ريبلز الاقتصادية ومقرها لاغوس اليوم الخميس إن ليبيا قد تصبح الدولة الأولى المنتجة للنفط في إفريقيا وسط صراعات نيجيريا حيث تُظهر البيانات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تقرير سوق النفط الشهري “MOMR” أن مستوى إنتاج نيجيريا انخفض مرة أخرى في فبراير بينما زادت ليبيا إنتاجها بنسبة 56٪ للإستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية .

وأضافت الصحيفة إن نيجيريا سجلت من خلال مصادر ثانوية انخفاضا إلى متوسط ​​1.417 مليون برميل يوميا وفي فبراير 2022 أدى إلى انخفاض قدره 10000 برميل يوميا مقارنة بمتوسط ​​1.427 مليون برميل يوميا في شهر يناير عام 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليبيا عززت إيراداتها النفطية حيث ضخت 1.220 مليون يوميا مقارنة بـ 1.075 مليون في شهر يناير 2022.

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