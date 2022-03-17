اقتصاد

البنك الدولي يُحذر من نقص إمدادات القمح في عدد من البلدان النامية منها ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

حذّر البنك الدولي من نقص في إمدادات القمح على المدى القريب في عدد من الدول النامية من بينها ليبيا؛ بسبب اعتمادها الكبير على صادرات القمح الأوكرانية.

وقال البنك في تقرير لمراقبة التجارة، إن لبنان وغامبيا ومولدوفا وجيبوتي وليبيا وتونس وباكستان هي الأكثر انكشافاً على اضطرابات صادرات القمح من أوكرانيا، التي تشمل ما يصل إلى 40% أو أكثر من واردات تلك البلدان من القمح.

وبيّن البنك أن المستوردين سيُواجهون متاعب في التحويل السريع إلى مصادر بديلة، ما قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات في المدى القصير. وأضاف البنك أن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق سيؤثر بالبلدان متوسطة الدخل في أنحاء العالم.

وأوضح البنك أن مؤشر أسعار الحبوب في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفع بمقدار 14.8% على أساس سنوي، لافتًا إلى أن العقود الآجلة للقمح زادت 60% منذ بدء الصراع.

وقال البنك، إن اضطراب صادرات القمح سيُؤثر في أسواق الذرة والأرز، وهي من بدائل القمح، ما يفيد مصدّري هذه المنتجات ويضر مستورديها.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Facebook Messenger

    يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

    عن مصدر الخبر

    شبكة الرائد الاعلامية

    شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

    قد يعجبــــك أيضـــاً

    أضف تعليقـك