وزارة العمل تتابع مستجدات ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة

ناقشت اللجنة المعنية بوضع حلول وآليات للعاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة ومعالجة أوضاعهم، آخر مستجدات أوضاع العاملين بهذه الشركات.

وتمحور اجتماع اللجنة الممثلة في وكيل وزارة العمل للتخطيط وشؤون الديوان حسام المزوغي مع رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات المعنية، حول إحالة الكشوفات بأسماء وبيانات العاملين الفعليين والذين لم يتقاضوا مرتباتهم، وفقًا بيان لوزارة العمل والتأهيل.

وبينت اللجنة أنها تعكف على وضع حلول جذرية لهذا الملف، مؤكدةً ضرورة استمرار عقد اجتماعات حول هذا الموضوع لاستيفاء بقية الإجراءات وإنهاء هذه الإشكالية.

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