“العابد” يبحث ملف الإفراجات المالية المتعلقة بموظفي القطاعات والوحدات الإدارية

قام وزير الخدمة المدنية المكلف “علي العابد” اليوم الخميس بعقد اجتماعاً ضم كل من وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي “محمد مختار” ووكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة العامة “حامد الفيجيجي”، وبحضور مديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة ومدير المعهد الوطني للإدارة .

كما استمع العابد إلى شرح وافي حول سير العمل بالإدارات والمكاتب وإلى التحديات والعوائق التي تواجه سير العمل، وبحث أيضاً ملف الإفراجات المالية المتعلقة بموظفي القطاعات والوحدات الإدارية، إضافة إلى ملف التدريب والتفتيش الوظيفي وشدد الوزير في كلمته على ضرورة التنسيق وتوزيع الاختصاصات، وأكد على ضرورة قيام الإدارات، والمكاتب، بدورها الفعلي دون تقصير خدمة للصالح العام .

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