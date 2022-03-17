اقتصاد

العمل تبحث قضايا العمل والتكوين المهني مع فلسطين

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد رفقة نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش، عبر الإنترنت، آليات التنسيق لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقّعت سابقًا بين البلدين في طرابلس.

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني ووكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام، مناقشة خطوات تشكيل اللجان الفنية بين الوزارتين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، إضافة للتباحث حول قضايا العمل والتكوين المهني بين الوزارتين.

من جانبه، أكد العابد على أهمية العلاقات بين البلدين، وموقف ليبيا الداعم في منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية بخصوص قضايا العمل في فلسطين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك