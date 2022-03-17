العمل تبحث قضايا العمل والتكوين المهني مع فلسطين

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد رفقة نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش، عبر الإنترنت، آليات التنسيق لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقّعت سابقًا بين البلدين في طرابلس.

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني ووكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام، مناقشة خطوات تشكيل اللجان الفنية بين الوزارتين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، إضافة للتباحث حول قضايا العمل والتكوين المهني بين الوزارتين.

من جانبه، أكد العابد على أهمية العلاقات بين البلدين، وموقف ليبيا الداعم في منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية بخصوص قضايا العمل في فلسطين.

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