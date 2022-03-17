أبو جناح يناقش مع نظيره التركي سداد الديون الليبية لأنقرة

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح الخميس، مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ملف سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، والمترتبة على علاج المرض الليبيين بالمصحات والمستشفيات التركية، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات.

وجاء هذا اللقاء على هامش زيارة أبو جناح إلى تركيا، وذلك للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى حول الصحة والهجرة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، تحت عنوان “تشكيل رؤية مشتركة لصحة اللاجئين والمهاجرين”.

وكانت المستشفيات التركية قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي، إيقاف علاج جميع حالات الأورام، وكذلك جرحى الحرب والمراجعة إلى حين سداد الديون من قبل الدولة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية