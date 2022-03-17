مصدر لـ218: وصول 65 مليون لتر من البنزين إلى ميناء طرابلس

كشف مصدر مسؤول في شركة البريقة في تصريح خاص لــ218، الخميس، عن وصول 65 مليون لتر من وقود البنزين إلى ميناء طرابلس قبل ساعات.

وأضاف المصدر أن الرصيف النفطي استقبل ناقلة المحروقات أنوار الخليج، وعلى متنها 31 مليون لتر إذ باشرت الفرق الفنية بتفريغ الحمولة وإمداد شاحنات توزيع الوقود لتمريرها للسوق المحلية، مبيناً وصول الناقلة أنوار أفريقيا إلى منطقة المخطاف وعلى متنها 34 مليون لتر.

ويتزامن وصول هذه الكمية مع الازدحام الحاصل على محطات الوقود الذي وصفه المصدر بغير المبرر، مؤكداً توفر البنزين في كافة المستودعات.

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