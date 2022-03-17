مجموعة العمل الاقتصادية تشدد على احترام استقلالية المؤسسات السيادية الليبية

أصدرت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية، بشأن ليبيا، بياناً حول لقاء الرؤساء المشاركين للمجموعة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وممثلاً عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، الخميس في طرابلس لمناقشة التقدم المُحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ومواصلة تأمين الإنفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي.

وجاء في البيان أن المحافظ الصديق الكبير ومستشار نائب المحافظ، قد أطلعا الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، بدعم من شركة ديلويت.

وشدد الرؤساء المشاركون على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، كما حثوا السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط وذلك من أجل استقرار ليبيا.

وختم البيان بتشديد الرؤساء المشاركين على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي، لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.

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